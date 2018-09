Heutzutage ist es üblich, Sneaker-Kollaborationen mit berühmten Musikern, Künstlern und Sportlern zu sehen. Aber günstig amiri hosen ist mit ihrem neuesten Paket von der Norm abgekommen und hat sich mit einem Partner zusammen getan, von dem viele noch nie gehört haben. Parley for the Oceans ist eine Gruppe, die “große Bedrohungen für unsere Ozeane anspricht”, indem sie Veranstaltungen organisiert und mit Unternehmen zusammenarbeitet, um das Bewusstsein für die Öffentlichkeit zu stärken. Der perfekte Luxusmarken Online Support ADV “Parley Pack” enthält zwei Modelle mit Parley Ocean Plastic. Dieser Kunststoff wurde aus den Küstengemeinschaften zurückgewonnen und recycelt und in das Obermaterial integriert, um “Wellen” zu bilden. Schau dir die Bilder genauer an. Sie können beide Paare jetzt bei Sneakerhead kaufen.

Das äußerst komfortable NMD ist seit fast zwei Jahren eines der gefragtesten Modelle von Adidas. Und zur Freude der Leute, die während ihrer ersten Veröffentlichung Schwierigkeiten hatten, ein paar Hände zu bekommen, gibt Adidas jetzt genug Farbvarianten heraus, um die Nachfrage zu befriedigen. Das neueste Duo von NMD-Modellen, das gerade veröffentlicht wurde, ist ein Nachfolger des erfolgreichen NMD_R1 und verfügt über ein leicht modifiziertes Design. Diese neuen Versionen des NMD_R2 sind in den Farben Core Black oder Running White erhältlich und bestehen beide aus Primeknit-Obermaterial, einer "Shadow Knit" -Technik für einen Farbverschiebungseffekt, charakteristischen 3-Streifen und einem Nubuk-Fersen-Patch.