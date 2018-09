Juste à temps pour l’automne, vente zero

a récemment lancé la “Collection de lin”, inspirée de l’automne, qui comprend la “Nike air max Pas Cher Ultra 2.0″ “Flax”. Cette version allégée et légère du populaire Air Max 90 comprend une tige en daim de lin, des détails ton sur ton, un coussin Air Max emblématique, une semelle intermédiaire blanc cassé et une semelle extérieure en gomme. Un choix parfait de chaussures assorti à toutes vos garde-robes un peu plus froides, la collection Nike Flax comprend également des rendus de la Nike Air More Uptempo et de la Nike Air Force Max. Consultez les photos pour plus de détails. Vous pouvez acheter les trois maintenant chez Sneakerhead.

Initialement nommée Nike Air Max III, la chaussure que nous connaissons tous sous le nom d’Air Max 90 est devenue l’un des modèles Air Max les plus populaires jamais créés. En près de 30 ans depuis ses débuts, ce modèle conçu par Tinker Hatfield a été conçu avec d’innombrables coloris, matériaux et technologies. La dernière version “parfaite pour l’été” de ce classique porte à juste titre le nom de Nike Air Max 90 “Summer Scales”. Dotés d’un coloris composé de différentes teintes blanches, ils présentent également des toiles de sport, du cuir et des écailles artificielles sur la partie supérieure. Fraîches, propres et parfaites pour s’accorder avec vos tenues estivales, optez pour le modèle Nike Air Max 90 “Summer Scales” qui sera bientôt disponible.

Pour célébrer le 20e anniversaire de l’Air Max 97, Nike présente certains des coloris les plus aimés de ce modèle populaire. D’abord, il s’agissait du coloris original “Silver Metallic” ou “Silver Bullet”, puis de la Nike Air Max 97 “Metallic Gold”. Avec son design emblématique Nike inspiré par le train à grande vitesse japonais, cette version présente également une tige en or métallisé impressionnante, des lignes réfléchissantes qui enveloppent la chaussure et, bien sûr, une unité de coussinage Max Air pleine longueur visible. Cela fait 7 ans que nous avons vu pour la dernière fois ce modèle Midas Air Max, et beaucoup attendent avec impatience son retour. Recherchez la Nike Air Max 97 “Metallic Gold” qui tombera bientôt.